Thomas Lemar (24 ans) est plus que jamais sur le marché des transferts. L’Atlético de Madrid souhaite libérer de la masse salariale et renflouer ses caisses pour de futures opérations, notamment la venue d’Edinson Cavani, et désire pour cela se séparer du milieu offensif français. Ce dernier, qui a tout de même coûté 72 M€ il y a un an et demi, n’arrive pas à trouver ses marques dans l’exigeante équipe de Diego Simeone. Son salaire aussi pèse lourd pour les finances madrilènes. Il apparaît donc comme le joueur idéal à transférer et ce dernier serait même prêt à partir pour se relancer.

Depuis quelques jours, son nom est associé à pas mal de clubs. Il y a d’abord eu l’Olympique Lyonnais mais le club français ne peut pas assurer un transfert de l’ancien Monégasque. Le champion du monde n’est pas très chaud non plus pour revenir en Ligue 1. C’est ensuite Tottenham, comme nous l’avions révélé hier, qui est entré en négociations avec les Colchoneros. Le club anglais discute d’un prêt car un transfert serait trop élevé pour ses finances. Arsenal est également sur le coup. Avec tous ces prétendants, l’Atlético souhaite que les choses aillent vite. C’est en tout cas ce qu’on peut croire à travers les dernières déclarations de Diego Simeone sur le Français en conférence de presse.

Simeone : « Lemar n’a pas pu répondre aux attentes »

« Les faits parlent d’eux-mêmes et mieux que les mots. Lemar est un joueur important, qui n’a pas pu développer tout le football qu’il a mais qui a des caractéristiques que les autres joueurs n’ont pas. J’espère que quand il reviendra de sa blessure, il connaîtra un moment important. Maintenant, si Lemar peut rester ou non... Nous savons que les représentants travaillent très bien. Les clubs travaillent selon leurs besoins. Il a joué beaucoup plus qu’il n’est resté sur le banc. J’ai toujours été enthousiasmé par ses caractéristiques, mais il n’a pas pu répondre aux attentes », a déploré le technicien argentin.

Voilà qui semble sonner la fin de l’histoire entre le champion du monde 2018 et le club espagnol. Les débuts de Lemar auront pourtant été encourageants puis poussifs si on regarde l’ensemble de sa première saison. Ses trois buts et ses trois passes décisives n’auront pas assez pesé durant ses 31 matches de Liga. Cette saison, il a carrément perdu du temps de jeu avec 15 rencontres de championnat (9 titularisations) et 6 matches de Ligue des Champions, pour une titularisation seulement. Il n’a pas marqué une seule fois ni distribué de passe. Forcément, dans un club doté d’une telle exigence, le temps a fait son oeuvre et malgré un contrat courant jusqu’en 2023, il est plus que jamais invité au départ.