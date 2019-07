Non retenu par le Bayern Munich à l’issue de la saison, James Rodríguez (28 ans) doit se trouver une nouvelle porte de sortie. En effet, le Colombien n’est plus désiré du côté du Real Madrid, où Zinedine Zidane ne compte pas sur lui, alors l’autre club de la capitale espagnole aimerait s’attacher les services du joueur. Dans un entretien accordé à ESPN, Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l’Atlético de Madrid, a évoqué la possibilité de recruter le joueur sous contrat jusqu’en 2021 avec les Merengues.

« Je sais que beaucoup de supporters aimeraient ça. Même lorsque l’on parle avec un joueur, nous prenons en compte ce que le joueur pourrait apporter et si c’est bon pour nous. Je sais que notre entraîneur aime le joueur, explique le dirigeant des Colchoneros. Je sais que James ne veut pas continuer au Real Madrid. Je sais que le Real Madrid ne veut pas qu’il continue, mais il doit y avoir plusieurs circonstances pour que cela soit possible. Ce serait très agréable. Cela dépend beaucoup des dirigeants et surtout, du président du Real Madrid. »

