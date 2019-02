Arrivé cet hiver à l’Atlético de Madrid, Alvaro Morata n’a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs, alors qu’il a déjà pris part à quatre rencontres. Une petite panne qui pourrait saper le moral de l’attaquant, en quête de confiance à travers les buts marqués, mais qui n’inquiète pas plus que ça son entraîneur, optimiste pour la suite de la saison de Morata : « Il n’est pas découragé, allons, il vient d’arriver ici et il a encore une vie devant lui, a indiqué Simeone en conférence de presse. Nous avons besoin de son énergie et de sa force, il doit continuer à essayer comme il le fait à chaque occasion. S’il continue de travailler de la même façon, les résultats apparaîtront naturellement. »

« Nous avons besoin de lui, il n’y a aucun doute là-dessus, a continué "El Cholo". Nous avons besoin qu’il soit fort. » Les Madrilènes compteront sur l’Espagnol en tout cas cet après-midi face à Villareal (à 16h15), pour ne pas être trop distancés par le Barça et revenir à sept points de ces derniers.