Le 17 juillet dernier, Kieran Trippier (29 ans) est officiellement devenu un joueur de l’Atlético de Madrid. L’Anglais a donc quitté son pays et Tottenham pour aller découvrir la Liga et l’Espagne. Interrogé par Marca, le latéral droit a évoqué sa nouvelle vie et son adaptation chez les Colchoneros.

« L’adaptation se passe parfaitement : le temps est agréable, la nourriture incroyable, meilleure qu’en Angleterre, les gens m’ont souhaité la bienvenue ainsi qu’à ma famille. Quand ils me voient à Madrid, ils me parlent de mes performances et me disent que c’est bien ce que je fais à l’Atlético. Je peux seulement remercier tout le monde de m’avoir fait sentir si vite si bien et qui a fait que ma vie de famille se passe bien (...) Mon ami Fernando Llorente m’a dit tout ce que je devais savoir pour jouer en Espagne et j’essaie de m’adapter le plus rapidement possible (...) En Angleterre, on pouvait jouer à midi et en Espagne à 22 heures, les matches peuvent être très tard ».