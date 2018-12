Un 300e match en Liga réussi. Face au Real Valladolid ce samedi après-midi, Antoine Griezmann a porté l’Atlético de Madrid, offrant la victoire à son équipe grâce à un doublé et une passe décisive (2-3). Un match assez dur pour les Colchoneros et l’international français, qui n’a pas manqué de le souligner après la rencontre. « Je souffre toujours. Dès ma première année où je suis arrivé, je souffre et nous continuerons de souffrir. Nous devons aimer souffrir et être derrière pour récupérer des ballons et travailler », a expliqué « Grizou » comme le relaye la presse espagnole.

Le champion du Monde 2018 est ensuite revenu plus en détails sur la performance de son équipe, évoquant les prochaines semaines : « je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe. C’est une année très longue. Il nous reste un match et nous pourrons ensuite nous reposer un peu. Il y a des matches qui sont compliqués pour être un peu libre et jouer rapidement. Aujourd’hui, c’était le cas mais j’ai pu marquer deux buts. » Place donc au match contre l’Espanyol samedi prochain (16h15) avant une trêve bien méritée.