Alors que l’information de Marca expliquant que le Bayern comptait lever la clause libératoire de Lucas Hernandez (80M€), du côté de l’Atlético on tente le tout pour le tout pour le retenir. La direction a parlé avec le défenseur français, tout comme Diego Simeone.

AS nous apprend maintenant que les trois capitaines, Diego Godín, Koke et Antoine Griezmann se sont réunis avec le joueur pour le convaincre de rester, lui expliquant à quel point il est important pour l’équipe. Selon le journal, la réponse aurait été froide, et le vestiaire serait convaincu que le joueur est bien sur le départ. Affaire à suivre...