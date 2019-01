Les dirigeants de l’Atlético s’agitent dans tous les sens en cette fin de mercato. S’ils ont pratiquement bouclé l’opération Morata, ils travaillent également sur la prolongation de Diego Simeone, dont le contrat expire jusqu’en juin 2020.

Selon AS, un accord aurait été trouvé entre le club madrilène et le tacticien argentin, pour une prolongation d’un an. Il serait donc lié au club jusqu’en 2021, et obtiendrait une revalorisation salariale à la clé. L’officialisation devrait se faire dans les prochains jours.