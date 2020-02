Ces dernières saisons, Miralem Pjanic a souvent été annoncé du côté du Paris SG. Un transfert qui ferait beaucoup de peine à un certain Jean-Michel Aulas, comme il l’a expliqué à Tuttosport. « L’avoir à nouveau avec nous (à Lyon) serait fantastique. Un rêve. Le voir au PSG serait difficile pour moi, mais je pense pour lui aussi. Je considère Miralem comme un fils, pas comme un simple joueur », a confié le président de l’Olympique Lyonnais avant de poursuivre.

« Pjanic est le joueur le plus créatif de la Juventus, le meilleur regista du monde en ce moment. Il n’y a pas que moi qui le pense, Juninho, son mentor, lui aussi. Pjanic est arrivé ici à Lyon adolescent, nous l’avons fait grandir et ça me fait plaisir de le voir à ce niveau », a-t-il conclu. Qu’en dira le PSG ?