On continue tout doucement de se rapprocher du moment où le vainqueur du Ballon d’Or 2019 va être dévoilé. Désormais, on sait qu’Alisson Becker, qui a gagné le Trophée Yachine arrive en septième position grâce à sa Ligue des Champions et sa Copa America. Auteur d’une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé arrive sixième.

Quatrième l’an dernier, le jeune attaquant est le meilleur français au classement du Ballon d’Or cette année. Enfin, Mohamed Salah arrive à la cinquième position. Auteur d’une grande année 2019, l’Égyptien a notamment remporté la Ligue des Champions avec Liverpool.

Le classement du Ballon d’Or du 5e au 30e :

5e) Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

6e) Kylian Mbappé (PSG/France)

7e) Alisson Becker (Liverpool/Brésil)

8e) Robert Lewandowski (Bayer Munich/Pologne)

9e) Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

10e) Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)