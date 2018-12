Alors que les six derniers du classement du Ballon d’Or ont déjà été dévoilés, six nouveaux noms sont désormais connus. Ainsi, Marcelo est 22e au classement. Le latéral gauche brésilien a été exceptionnel en Ligue des Champions avec le Real Madrid et a remporté la plus prestigieuse des compétitions de club. Il a toutefois échoué en quart de finale de la Coupe du monde avec sa sélection. Il est à égalité avec Sadio Mané. Le Sénégalais a livré une saison solide avec Liverpool malgré la défaite des Reds en finale de la Ligue des Champions. Edinson Cavani est également 22e. L’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain a été excellent en club et a échoué en quart de finale de la Coupe du monde.

Devant ce trio, trois autres joueurs se partagent la 19e place. On retrouve donc Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a encore une fois eu un rôle majeur dans la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Très solide cette année encore, il paye sans doute sa Coupe du monde décevante avec l’Espagne avec une élimination en huitièmes de finale contre la Russie. Il est à égalité avec Ivan Rakitic qui a disputé la finale de la Coupe du monde avec la Croatie mais aussi Roberto Firmino. Ce dernier est récompensé pour son excellente saison avec Liverpool où il a atteint la finale de la Ligue des Champions.

Le classement du Ballon d’Or du 24e au 19e :

19e Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

19e Ivan Rakitic (FC Barcelone/Croatie)

19e Sergio Ramos (Real Madrid/Espagne)

22e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay)

22e Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

22e Marcelo (Real Madrid/Brésil)