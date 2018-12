Principale récompense individuelle, le Ballon d’Or sera donné ce soir à celui qui sera identifié comme meilleur joueur de l’année 2018. Les résultats du Ballon d’Or commencent à être révélés et Isco termine à la 29e place. Le milieu de terrain espagnol est récompensé pour sa belle saison avec le Real Madrid où il a remporté la Ligue des Champions. L’ancien joueur de Malaga termine à égalité avec Hugo Lloris. Le portier français n’a pas vécu la meilleure saison de sa carrière avec Tottenham et a été longuement critiqué au printemps. Il a ensuite réagi de la meilleure des manières en remportant la Coupe du monde avec la France au terme d’un tournoi où il a enchaîné les parades.

A la 28e place on retrouve Diego Godin. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la planète, le joueur de l’Atlético de Madrid a livré un cru 2018 de toute beauté. En club, il a remporté l’Europa League face à l’Olympique de Marseille (3-0). Avec sa sélection, il a été également brillant avec un parcours jusqu’en quart de finale de la Coupe du monde avec l’Uruguay. Alisson Becker est 25e de ce classement et a notamment atteint la demi-finale de la Ligue des Champions avec l’AS Roma. Il est à égalité avec Mario Mandzukic (Juventus) et Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Le classement du Ballon d’Or du 25e au 30e :

25e Jan Oblak (Atlético de Madrid/Slovénie)

25e Mario Mandzukic (Juventus/Croatie)

25e Alisson Becker (AS Roma et Liverpool/Brésil)

28e Diego Godin (Atlético de Madrid/Uruguay)

29e Hugo Lloris (Tottenham/France)

29e Isco (Real Madrid/Espagne)