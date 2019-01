Pour sa première saison au FC Barcelone, Arthur a su mettre tout le monde d’accord. Le milieu de terrain brésilien s’est parfaitement intégré au sein de l’équipe entraînée par Ernesto Valverde. En septembre dernier, Lionel Messi n’avait pas caché qu’il était emballé d’évoluer à ses côtés. « Les recrues sont toutes très bonnes, mais si je devais en choisir une parmi elles je dirais Arthur qui m’a beaucoup surpris. Je ne connaissais pas grand chose de lui, et si on doit parler de similitudes et de comparaisons, la vérité est que son style de jeu est similaire à celui de Xavi ».

Interrogé par Globoesporte, Arthur a avoué qu’il était fier de ces éloges. Ses propos sont relayés par AS. « Je ne m’y attendais vraiment pas. C’est une personne que j’admire. Selon moi, mais aussi selon beaucoup, il est le meilleur joueur de l’histoire. Je crois qu’il m’a donné beaucoup de confiance. Il m’aide durant les entraînements et les matches. Si le meilleur joueur du monde te fait des éloges, je crois que ça te donne une confiance immense. Je le remercie pour ses mots et l’attitude qu’il a avec moi et avec tout le vestiaire ».