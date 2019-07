Aujourd’hui, le FC Barcelone présente son nouveau gardien Neto, arrivé en provenance de Valence en remplacement de Cilessen qui a lui rejoint le club che. Présent en conférence de presse aux côtés de sa dernière recrue, le président blaugrana Josep Maria Bartomeu a forcément été interrogé sur ce qui intéresse le plus les médias catalans, à savoir le dossier Neymar.

« Nous présentons aujourd’hui Neto. Ce que j’ai dit vendredi dernier à propos de Neymar et du PSG n’a pas changé », a commenté Bartomeu lorsqu’il lui a été demandé de réagir aux événements survenus hier soir du côté du PSG. Rappelons que lors de sa précédente conférence de presse, il avait tenu à dire qu’il estimait Ousmane Dembélé meilleur que le Brésilien et qu’il voulait le conserver, tout comme Coutinho. Ce qui ne serait pourtant plus le cas aujourd’hui...

