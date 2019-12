Formé au FC Barcelone, Carles Aleña a su gravir les échelons pour jouer aujourd’hui en équipe première. Mais avec la forte concurrence dans l’entrejeu, le joueur âgé de 21 ans n’a fait que cinq apparitions toutes compétitions confondues (260 minutes de jeu) dans cette première partie de saison. Du coup, l’Espagnol devrait aller voir ailleurs cet hiver. Depuis plusieurs jours, le natif de Mataró est annoncé du côté du Betis Séville.

Et ce jeudi, le journal Sport en est certain : Carles Aleña va être prêté au club andalou dans les prochains jours. L’international Espoirs espagnol (2 sélections) va rejoindre les Verdiblancos pour les six prochains mois puisque les deux clubs sont tombés d’accord ces dernières heures. Cependant, ce prêt ne devrait pas comprendre d’option d’achat à la demande du FC Barcelone, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2022.