Officiellement recruté par le FC Barcelone contre 120 M€ (+40 M€ de bonus), Philippe Coutinho est actuellement présenté par le club catalan. L’occasion pour le Barça de tordre le cou à une rumeur persistante.

Absent lors des derniers matches de Liverpool, le Brésilien semblait être blessé diplomatiquement afin de préparer son transfert. Or, le Barça a indiqué par le biais d’un communiqué publié sur son compte Twitter que sa recrue est bien blessée et qu’elle sera tenue éloignée des terrains pendant 20 jours. « Philippe Coutinho souffre d’une lésion évolutive du muscle droit intérieur de la cuisse et sera absent environ 3 semaines ». Coutinho ratera donc au moins les quatre prochains matches des Blaugranas.