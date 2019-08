Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone a fait une nouvelle offre à ses homologues parisiens pour Neymar, dans laquelle on retrouve 120 millions d’euros, Ivan Rakitic et un prêt d’Ousmane Dembélé. En cas de départ vers Paris, le Croate et le Français toucheraient un joli pactole comme l’explique Sport.

La convention collective signée entre la Liga et l’association de joueurs espagnols stipule que les deux auraient droit à une compensation économique en cas de départ, dépendant de plusieurs facteurs comme le prix du transfert ou leur salaire. Pour Ivan Rakitic, il pourrait empocher 15% du transfert, à régler par le PSG. Reste tout de même à voir comment s’organiserait tout ça puisqu’il s’agit d’un échange. Quant à Dembélé, s’il venait à être prêté, il pourrait toucher 1,5 millions d’euros, que le PSG devrait aussi prendre en charge.

