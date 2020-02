Ce mercato hivernal a beaucoup fait parler à Barcelone. Le club catalan a décidé de ne recruter aucun attaquant pour remplacer Luis Suarez, blessé, et dans le même temps, il a laissé des joueurs comme Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Moussa Wagué et Carles Aleñá partir. Et comme l’explique AS, Eric Abidal, secrétaire technique du club, et son bras droit, Ramon Planes, souhaitaient recruter un attaquant.

C’est donc, toujours selon le média, Josep Maria Bartomeu qui a mis fin, les unes après les autres, aux différentes propositions qui lui étaient formulés par ses dirigeants. Et ce alors que les deux hommes avaient promis un attaquant à Quique Setién. Désormais, Planes et Abidal veulent se réunir avec leur président pour que ce dernier leur fasse savoir s’il a toujours confiance en eux. Ils souhaitent également savoir quel pouvoir et responsabilité ils ont réellement.