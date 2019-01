« Ils ne se sont pas comportés comme un grand club. Et puis, c’est quand même extraordinaire : ils annoncent que le joueur sera chez eux en juillet mais moi, je ne connais personne qui peut dire ce qui va se passer dans six mois. La vie peut réserver des surprises, même les plus indélicates. (...) De la part d’un grand club, ce n’est pas très glorieux même si, juridiquement, ils avaient le droit de le faire. On a nous aussi notre part de responsabilité ». Olivier Sadran, président du TFC, n’a pas hésité à tacler le Barça au sujet de l’accord annoncé par les Catalans avec Jean-Clair Todibo. En conférence de presse, Ernesto Valverde n’a pas échappé aux questions sur ce sujet.

« Je ne sais pas si le club lui a demandé de ne pas prolonger. Chacun est libre de décider de son avenir. C’est valable pour Todibo comme c’est valable pour n’importe quel autre joueur d’une autre équipe. Le club et le joueur prennent leurs décisions, rien de plus », a déclaré l’entraîneur du leader du championnat espagnol.