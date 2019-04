« Le Camp Nou n’est qu’un stade, assez grand certes, mais ce n’est pas un temple du football ». Les propos de Jürgen Klopp sur le stade du FC Barcelone ont beaucoup fait parler en Catalogne. Interrogé à ce propos en conférence de presse, son homologue barcelonais a tenu à calmer le jeu.

« Le public du Camp Nou a déjà été décisif. Ça se sent. Demain on attend la même chose. On sait que notre public va nous pousser. Pareil pour eux à Anfield. Les propos de Klopp étaient plutôt pour dédramatiser le match. C’est un match de plus », a expliqué le tacticien espagnol avant ce choc Barça-Liverpool mercredi soir.