Hier soir, le FC Barcelone a renoué avec le succès face au Real Valladolid (1-0), après trois matches nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Mais si les hommes d’Ernesto Valverde ont réussi à prendre les trois points, tout n’a pas été flamboyant dans le jeu catalan, loin de là. Une situation qui inquiète Gerard Piqué, alors que le Barça se rend à Lyon ce mardi en Ligue des champions. « Nous avons retrouvé le chemin de la victoire. Après deux matchs nuls, c’est toujours bien mais les sensations ne sont pas bonnes, a-t-il indiqué au micro de LaLigaTV. Nous n’avons pas bien joué. Ce n’était pas un bon match. La seule bonne nouvelle de la soirée, c’est la victoire. »

« Si nous ne jouons pas mieux mardi contre Lyon, ça ne se passera pas bien, a même prévenu le défenseur international espagnol. Si on ne concrétise pas nos occasions, on devient une équipe moins forte. Bien sûr qu’il y a beaucoup de matchs et que les jambes sont lourdes, mais nous avons eu une semaine de repos et on n’a pas eu de bonnes sensations. »