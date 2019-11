À 32 ans, Gerard Piqué a tout gagné. Que ce soit avec le FC Barcelone ou la sélection espagnole, le défenseur s’est forgé un palmarès énorme. Et cela, il le doit aussi à une hygiène de vie irréprochable. Dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo, le Catalan s’est confié sur son mode de vie, la façon dont il gère son sommeil ou encore les éléments qui lui permettent d’être performant les jours de match.

« Un jour, je peux dormir 4 ou 5 heures, mais en général, et surtout les jours de match, je dors 10 heures la nuit et je fais deux heures de sieste. Oui, c’est vrai qu’il y a des jours où je dors moins, parce que j’aime bien la NBA et que les matches sont tard la nuit. Nous abordons le monde du football avec une rigueur et une discipline qui sont importantes, mais parfois cela ne vous donne pas les résultats. Il y a une accumulation de choses qui sont ce qui vous donne la performance, explique le défenseur blaugrana. Dormir, se nourrir, est très important, mais il y a d’autres choses comme bien s’entraîner, être prêt mentalement avant les matches... Il y a beaucoup de choses et à la fin, j’essaie de toutes les remplir. Si je suis au Barça depuis 12 ans et que je suis professionnel depuis 16 ans, ce n’est pas par hasard, mais parce que j’ai des routines que j’essaie de réaliser et qui ont fonctionné pour moi. »