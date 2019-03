Ernesto Valverde devrait, sauf revirement de situation inattendu, rester au FC Barcelone la saison prochaine. Il a récemment prolongé son contrat, lui qui est notamment soutenu par son vestiaire. Mais avant de signer son nouveau bail avec le club catalan, l’entraîneur espagnol avait posé une condition...

Effectivement, selon AS, Valverde a voulu s’assurer qu’Ivan Rakitic allait rester au club avant d’accepter de prolonger, alors que des rumeurs sur un possible départ du Croate étaient apparu dans la presse en février. La direction lui aurait ensuite promis que l’ancien de Schalke et de Séville ne serait pas vendu.