Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un retour de Neymar (27 ans) au FC Barcelone enflamme les médias espagnols. Si la star brésilienne ne compte pas s’éterniser au PSG, peu de clubs peuvent prétendre à s’offrir ses services cet été. Interrogé sur le sujet lors d’un événement au Camp Nou, l’ancien joueur du Barça Rivaldo, s’est exprimé sur une possible arrivée de son compatriote cet été.

« J’aimerais qu’il revienne, ça serait bien pour Barcelone et pour lui avec tout ce qui se dit. J’espère que si il vient, il changera son état d’esprit et commencera à jouer au football. Si il arrive, le Barça aura l’opportunité de gagner la Ligue des champions, et lui, de devenir le meilleur du monde, » explique ainsi l’ancien international brésilien dans des propos relayés par Marca.

