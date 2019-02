Hier, le FC Barcelone s’est qualifié pour la finale de la coupe du Roi après avoir écrasé le Real Madrid au Santiago Bernabéu (3-0). Un nouveau triomphe blaugrana dans l’enceinte merengue qui a toutefois encore été marqué par quelques actions litigieuses, de part et d’autre. Et logiquement, les joueurs ont été interrogés là-dessus en zone mixte. A commencer par Gerard Piqué.

Mais l’emblématique défenseur blaugrana a renvoyé les médias espagnols dans les cordes. « Si les caméras des télévisions espagnoles, qui présentes ici (en zone mixte, ndlr), consacraient plus de temps aux procès des prisonniers politiques, qui sont très injustes, plutôt que de parler de la VAR, les habitants d’Espagne verraient un peu plus ce qu’il se passe, et le pays irait un peu mieux », a-t-il indiqué, faisant sans doute référence au procès actuel de l’ancien président culé, Sandro Rosell.