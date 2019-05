Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu est lui aussi très affecté par la claque XXL reçue par les Blaugranas à Liverpool (4-0). Une défaite après laquelle les médias espagnols ont déjà commencé à réclamer des comptes. Mais pour le dirigeant culé, il faudra attendre.

« On aura le temps de réfléchir et de donner des explications. Il y a une Coupe du Roi à jouer dans trois semaines. L’an dernier, il s’est passé la même chose à Rome. C’est difficile à expliquer. Nous le ferons en interne. Le quatrième but est inexplicable. je ne sais pas, je n’ai paré personne pour le moment », a-t-il indiqué.