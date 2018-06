Ce jeudi soir, Antoine Griezmann a prévu d’annoncer dans une vidéo sa future destination. Le suspense reste entier sur ce dossier qui agite toute l’Espagne depuis des mois. Va-t-il rester à l’Atlético Madrid ou prendre la poudre d’escampette et filer au FC Barcelone ? Sur Twitter, le défenseur espagnol du Barça Gérard Piqué avait déjà confié son impatience de connaître la décision de l’international français.

« Popcorn pour voir ça ce soir » postait ainsi Piqué. Quelques heures plus tard, c’était au tour de Samuel Umtiti de répondre à son coéquipier du Barça sur le réseau social. Le défenseur tricolore s’est ainsi fendu d’un « Il me manque le pop corn ». Il ne reste plus que quelques minutes à patienter pour connaître le dénouement du feuilleton Antoine Griezmann...