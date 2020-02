Ousmane Dembélé blessé et indisponible pour six mois (sans oublier Luis Suarez), le FC Barcelone va se mettre en quête d’un attaquant. Hier, nous vous rappelions d’ailleurs les principaux noms cités dans la presse espagnole ces derniers jours. Et selon toute vraisemblance, les Culés veulent aller vite.

Sport annonce qu’une réunion au sommet a lieu aujourd’hui avec Quique Setién pour valider le profil du joueur tant désiré. Cependant, Mundo Deportivo rappelle que les Blaugranas n’auront qu’une enveloppe de 15 M€ pour parvenir à leurs fins.