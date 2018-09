À voir la performance de Lionel Messi face au PSV Eindhoven, on sent bien que La Pulga a fait de la Ligue des Champions son objectif prioritaire de la saison. Avec un triplé et une performance XXL, L’Argentin a marqué les esprits encore.

Alors forcément en conférence de presse d’après match, son coach au Barça, Enesto Valverde, n’avait pas assez de mots pour qualifier la performance et le talent de son génie. Avant de souligner par ailleurs le grand vide qu’il laissera dans le football dès lors qu’il aura pris sa retraite... On peut difficilement lui donner tort.