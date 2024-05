Girona - Barça : les compositions sont là

La 34e journée de Liga nous offre un joli derby catalan entre le Girona FC et le FC Barcelone ce samedi. A domicile, les Blanquivermells s’organisent dans un 4-3-3 avec Paulo Gazzaniga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Eric Garcia, David Lopez, Daley Blind et Eric Gutierrrez en défense. Yangel Herrera et Aleix Garcia se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Artem Dovbyk est soutenu par Viktor Tsygankov, Ivan Martin et Savio.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Sergi Roberto. Ilkay Gündogan, Andreas Christensen et Fermin Lopez composent le milieu de terrain tandis que Lamine Yamal et Joao Cancelo prennent place sur les ailes. Devant, Robert Lewandowski prend place en attaque.

Les compositions

Girona : Gazzaniga – E. Garcia, D. Lopez, Blind, Gutierrez – Herrera, A. Garcia – Tsygankov, Martin, Savio – Dovbyk

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsi, Roberto – Fermin, Christensen, Gündogan – Yamal, Lewandowski, Cancelo