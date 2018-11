Coup dur pour le FC Barcelone. Rafinha, déjà victime de plusieurs grosses blessures au cours de sa jeune carrière, s’est encore fait les croisés et sera donc opéré dans les prochains jours. On peut imaginer que la saison est finie pour le Brésilien.

De son côté, Sergi Roberto va manquer 3 à 4 semaines de compétition à cause d’une blessure au tendon. Ernesto Valverde va donc devoir procéder à quelques modifications dans son équipe.

INJURY REPORT. @Rafinha has a torn left ACL and will undergo surgery in the coming days. pic.twitter.com/tk3Y7XIVPT

INJURY REPORT. @SergiRoberto10 will be out between 3 and 4 weeks with a left hamstring injury. pic.twitter.com/bSrm3ZzVUn

