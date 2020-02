Depuis son arrivée au FC Barcelone, en juillet 2014, Marc-André ter Stegen s’est imposé comme l’un des tout meilleurs gardiens de la planète football. L’international allemand, qui a particulièrement brillé ces derniers mois, a parfaitement rentabilisé les 12M€ qu’avaient versé les Blaugranas au Borussia Mönchengladbach à l’époque. Le portier de 27 ans, dont le contrat en Catalogne court jusqu’en juin 2022, a en tout cas rassuré les supporters et affiché son ambition de rester au Barça dans les années à venir.

« Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble. En ce moment, il y a des discussions, mais en vrac, car je ne suis pas pressé. Je suis très concentré sur mon travail, nous avons des semaines très compliquées devant nous et nous voulons gagner. Je laisse toute la question du contrat entre les mains de mon agent, qui s’occupe de tout et m’informe de tout », a confié Marc-André ter Stegen au cours d’un entretien accordé à Mundo Deportivo. La première grosse échéance à court terme pour l’Allemand sera face à Naples, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avant que Barcelone ne retrouve le Real Madrid en championnat, dimanche, pour le Clasico, choc au sommet de la Liga.