C’est évidemment l’attraction de la matinée du côté de Barcelone. Neymar est arrivé ce matin au centre d’entraînement Joan Gamper pour participer à la séance prévue à 9h30. Revenu de Chine, où il a participé à une opération commerciale, le Brésilien était attendu par une foule de journalistes.

Selon les différents médias français et espagnols, la présence de Neymar à Barcelone ne remet pas en cause son transfert possible vers Paris. Il s’agit surtout pour lui de ne pas se mettre à la faute vis-à-vis du Barça. Cela donne aussi une chance à ses partenaires et à la direction de le convaincre de rester. A moins qu’il n’en profite pour dire au revoir à ses coéquipiers blaugranas.