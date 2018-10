Samedi, les informations venant d’Espagne concernant le genou du défenseur tricolore se voulaient plutôt rassurantes, expliquant que le joueur du Barça n’allait pas être opéré. Au programme pour dire au revoir au douleur : du repos et des séances de physiothérapie.

Mais voilà que AS dévoile des informations un peu plus inquiétantes. L’ancien de l’OL souffrirait bien d’une blessure au cartilage de genou gauche. Le Barça va tenter de le soigner via des infiltrations de plasma, et espère que le joueur sera remis pour le match face à Séville (20 octobre) après la trêve. Mais si ce traitement ne s’avère pas concluant, il pourrait être opéré avec potentiellement deux mois d’absence derrière.