Auteur de trois buts consécutifs en Liga, face à Valladolid, Huesca et Real Sociedad, Ousmane Dembélé est, comme l’explique le quotidien Sport, le joueur le plus décisif du championnat espagnol.

Et pour cause, ses buts face à Villarreal et la Real Sociedad ont permis à son équipe de prendre 5 points lors de ces 4 premières journées de Liga. Sur ses 16 derniers matchs en tant que titulaire toutes compétitions confondues, l’ancien du Stade Rennais affiche un joli bilan de 8 buts et 5 passes décisives.