De passage à Dubaï, Patrick Kluivert, sélectionneur adjoint du Cameroun, a évoqué l’actualité d’un de ses anciens clubs, le FC Barcelone, avec notamment l’arrivée de son compatriote Frenkie de Jong chez les Blaugranas l’été prochain. Au micro du média local Sport 360°, l’ancienne gloire oranje n’a pas tari d’éloges au sujet du milieu international néerlandais de l’Ajax Amsterdam.

« Frenkie de Jong jouait avec mon fils dans les équipes de jeunes de l’Ajax il y a quelques années et je voyais déjà que c’était un joueur dont on entendrait rapidement parler en bien. Vous le savez, c’est fait, le FC Barcelone l’a signé pour 86 M€. Ils ont fait un joli coup. Sa façon de jouer colle parfaitement au style de jeu du Barça. Frenkie est un très bon joueur, qui sait déjà quoi faire du ballon avant de le recevoir. Il peut casser des lignes au milieu. Il est incroyablement rapide et son jeu de passes est également très bon. C’est exactement ce qu’il faut à Barcelone. Tout le monde à l’Ajax parlait de Justin, Donnie van de Beek et Matthijs de Ligt. Frenkie de Jong était le dernier. Il a très vite progressé. Je pense qu’il mérite ce qui lui arrive vu qu’il a montré l’étendue de ses qualités. Tous les gros clubs ont besoin d’un joueur comme ça dans leur équipe et il n’a que 21 ans », a confié l’ancien buteur.