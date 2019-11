Blessé à la cuisse droite, Ousmane Dembélé (22 ans) ne devrait pas rejouer avec le FC Barcelone avant le 4 janvier 2020 selon la presse espagnole. Pire, l’attaquant français pourrait passer par la case opération.

Selon les informations du quotidien espagnol As, l’international tricolore et les Blaugranas réfléchissent à une possible opération pour tenter de résoudre ses problèmes musculaires. Seul hic : il serait, en cas d’intervention, potentiellement absent pour les trois prochains mois.