Ce soir, le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou pour ce match aller des demi-finales de la Copa del Rey. Hier, les Catalans ont dévoilé leur groupe, dans lequel ne figure finalement pas Ousmane Dembélé, pendant que des doutes subsistent encore quant à une possible titularisation de Lionel Messi.

Les Madrilènes viennent à leur tour de dévoiler leur groupe, et Santiago Solari a clairement moins de problèmes que son homologue barcelonais. L’Argentin peut effectivement compter sur la totalité de son effectif, n’ayant pas de blessés. On notera qu’Alvaro Odriozola, Jesus Vallejo, Fede Valverde et Brahim Diaz n’ont pas été retenus.