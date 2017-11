Cet été, la rumeur Iñigo Martínez au Barça avait fait le tour de la presse espagnole. Mais finalement, le FC Barcelone avait décidé de ne pas passer à l’attaque pour le défenseur basque, notamment à cause de la présence de Javier Mascherano, poids lourd du vestiaire qui souhaitait conserver un certain temps de jeu en vue du Mondial.

Mais les Catalans pourraient bien tenter de se l’offrir cet été si on se fie aux informations de Marca. Le joueur plaît toujours au club, qui apprécie son profil, son expérience en Liga mais surtout le fait de ne pas avoir à négocier avec la Real Sociedad, sa clause étant fixée à 32 millions d’euros. Le fait de pouvoir disputer la Ligue des Champions et son salaire relativement bas sont également des plus.