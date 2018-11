Le FC Barcelone est en ébullition depuis les pépins physiques répétés de Samuel Umtiti. Il faut dire que le genou gauche récalcitrant du champion du monde gêne aux entournures le Barça. Le staff médical des Blaugranas songeraient même à une intervention chirurgicale pour enfin gérer le problème. Une situation qui pousse les dirigeants catalans dans leurs derniers retranchements.

Selon les informations de Sport, une rencontre au sommet entre Mino Raiola et les hautes sphères catalanes seraient prévues dans les prochains jours. Il y sera évidemment question du cas Matthijs De Ligt (19 ans). L’objectif du Barça demeure limpide, sceller un accord de principe le plus vite possible pour la venue de l’international néerlandais. Le temps presse car la concurrence s’avère féroce sur ce dossier...