En ce moment, pas de sport, mais les joueurs et les anciens joueurs donnent de nombreuses interviews, discutent de tout et de rien sur Instagram aussi. Ce jeudi, Rivaldo, l’ex-milieu de terrain de génie du Brésil et du FC Barcelone a donné son avis sur un éventuel futur transfert de Lionel Messi, courtisé par l’Inter Milan.

« Je pense qu’il n’a aucune raison de quitter l’Espagne, mais si cela se produit un jour, il pourrait signer pour un club de Chine ou de MLS, mais seulement lorsqu’il cesserait d’être si décisif pour l’équipe catalane. Même si un transfert à l’Inter pourrait être financièrement encourageant pour le joueur, je soupçonne que ce ne serait pas suffisant pour le convaincre et je pense que cela ressemble plus à de la propagande du président de l’Inter qu’à une réelle possibilité sur le prochain marché des transferts », a indiqué le champion du Monde 2002 à Betfair.