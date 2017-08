Son but à la 90e +5 a permis au Barça d’écrire l’histoire du football contre le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de la Ligue des Champions 2017. Un but qui a tapé dans l’œil des cadors européens. Manchester United et Chelsea sont sur le coup pour enrôler Sergi Roberto, milieu défensif du FC Barcelone, à en croire Mundo Deportivo. Les Red Devils auraient déjà proposé 40 millions d’euros aux Blaugranas.

Antonio Conte est également sur le dossier. D’après le quotidien catalan, l’entraîneur italien estime que Sergi Roberto se fondrait parfaitement dans le projet de jeu des Blues. Seul hic, le club catalan ne souhaite pas vendre son joueur, à qui il reste deux ans de contrat à Barcelone.