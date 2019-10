Le FC Barcelone donne toujours autant sa chance à des jeunes joueurs. Cette saison, c’est Ansu Fati (16 ans) qui se révèle aux yeux de l’Espagne sous les couleurs blaugranas. Ancien joueur formé au Barça, Thiago Motta estime que l’âge ne compte pas avec ce genre de phénomène.

« Nous sommes tous ravis de voir un joueur aussi performant qu’Ansu Fati, un footballeur dont la gestion, en termes de croissance et de continuité, est la responsabilité principale de l’entraîneur et de la structure technique du club. Avec quels critères ? Normalement, c’est aussi le plus difficile, explique l’ancien milieu de terrain dans un édito sur Mundo Deportivo. Si l’entraîneur essaie d’être juste, d’avoir la sensation de choisir le meilleur pour chaque match et parmi eux, il y a Ansu. Alors il sera un plus pour l’équipe. Le garçon est jeune et a le temps d’y aller, mais je ne suis pas d’accord avec ceux qui préfèrent y aller lentement. Si c’est pour jouer, laissez-le jouer. »