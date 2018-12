Si le FC Barcelone est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, ayant même assuré la première place, Tottenham va batailler avec l’Inter pour cette deuxième place. Et les Spurs sont dans une situation plus compliquée que les Italiens, puisqu’ils vont devoir aller faire un résultat chez le Barça, alors que l’Inter un PSV déjà éliminé de la course à l’Europa League.

Pour ce match, Ernesto Valverde envoie l’artillerie lourde, et Ousmane Dembélé, malgré de nouveaux problèmes de comportement, est bien présent dans le onze. Du côté de Tottenham, Mauricio Pochettino sort logiquement la grosse équipe, avec le capitaine Hugo Lloris sur le pont.

Les compositions

FC Barcelone : Cillessen - Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda - Rakitic, Arthur, Aleña - Dembélé, Munir, Coutinho ;

Tottenham : Lloris - Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko, Eriksen - Dele, Son, Kane.