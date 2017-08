Ce mardi, Samuel Umtiti s’est présenté face aux médias à Clairefontaine. L’international tricolore a vécu des semaines agitées en Catalogne entre les attentats, le départ de Neymar. « Déjà par rapport aux attentats, ce n’était pas facile à vivre. Mais bon, j’avais déjà un peu vécu ça avec ce qu’il s’était passé à Paris. On essaye de faire abstraction. Il se passe pas mal de choses entre les arrivées et les départs. C’est le mercato qui veut ça. Perdre un grand joueur comme Neymar n’est pas évident. On a les qualités dans l’effectif pour faire une bonne saison (...) Tout le monde se parle bien il y a une bonne ambiance (au club) ».

Puis, l’ancien Lyonnais a évoqué les conditions du départ du Brésilien à Paris. « Il a fait une bonne préparation. Il a marqué des buts. Il a été performant. Ça ne l’a pas touché plus que ça. C’était un joueur important pour nous. Mais le plus important c’est le club et l’équipe. Si un joueur veut aller voir ailleurs, à nous d’accepter et de nous concentrer. Il nous a dit qu’il partait le jour où il est allé signer à Paris (...) Surpris ? Oui et non. II avait ses raisons ».