Lionel Messi s’est longuement confié sur son avenir et la situation du FC Barcelone ce jeudi dans les colonnes de Sport. Invité à réagir à cette sortie de la Pulga, le technicien blaugrana Ernesto Valverde a pris de la distance. « Je n’ai pas tous les tenants et aboutissants parce que je n’ai pas voulu la lire, mais je sais ce que veut dire Leo. Tout le monde surinterprète », a lancé le coach de l’écurie catalane ce vendredi en conférence de presse avant de poursuivre.

« On dirait que tout ce qu’il fait doit forcément être interprété d’une manière ou d’une autre. Je n’y accorde pas plus d’importance que ça. Chacun décide de son avenir. De la même manière que le club décide des joueurs qu’il a ou non. En ce sens, je ne suis pas préoccupé par ça. Parfois, on veut voir des choses qui n’existent pas. Je pense que, connaissant Messi, il a réalisé l’interview de la manière la plus naturelle possible », a-t-il conclu en toute décontraction.

