Dimanche, le FC Barcelone se déplacera à Getafe pour le compte de la 18e journée de Liga. Les Catalans, toujours leaders du championnat, défieront le 7e du championnat. Depuis le 8 décembre dernier, Malcom est absent des terrains, tout comme Sergi Roberto, blessé depuis la rencontre contre l’Atlético de Madrid (1-1) le 24 novembre dernier.

Le FC Barcelone a communiqué son groupe aujourd’hui et les deux hommes font leur grand retour. Ils ont été déclarés aptes à disputer la rencontre. Ernesto Valverde a décidé de se passer de Munir El-Haddadi, tandis que Rafinha, Sergi Samper, Samuel Umtiti ou encore Thomas Vermaelen sont encore blessés.

@SergiRoberto10 & Malcom medically cleared for trip to Getafe.

More details & full squad list : https://t.co/hEGIUYW92Q

#ForçaBarça pic.twitter.com/aOAjgBzXUw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 janvier 2019