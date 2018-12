« Le FC Barcelone a besoin d’un n° 9. J’ai 31 ans et le club doit penser à l’avenir », déclarait fin octobre Luis Suarez. Un constant partagé par ses dirigeants, qui continueraient de lui chercher une alternative, eux qui ont cédé Paco Alcacer au Borussia Dortmund dernièrement. Et la presse espagnole croit avoir identifié le possible successeur d’El Pistolero en Catalogne.

En effet, selon AS, l’attaquant du Celta Vigo Maxi Gomez serait ciblé. Âgé de 22 ans, le compatriote de Luis Suarez a déjà scoré 8 buts en 15 matches de championnat. Un ratio intéressant pour les dirigeants catalans, qui pourraient bientôt passer à l’action. Cependant, Maxi Gomez serait également dans le viseur de l’Atlético Madrid. Affaire à suivre...