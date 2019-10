Manchester United - Liverpool n’est pas seulement l’affiche de la dernière journée de Premier League qui s’est soldée par un match nul (1-1) dimanche après-midi. En effet, les deux formations anglaises sont aussi rivales sur le marché des transferts et tous deux lorgnent sur le même joueur à savoir l’attaquant du RB Leipzig Timo Werner comme le rapporte l’Express. Le joueur allemand a déjà inscrit huit buts en onze rencontres toutes compétitions confondues.

Si le second cité est sur le dossier depuis quelques mois, le premier s’en est mêlé il y a peu. Les Red Devils sont à la recherche d’un attaquant afin d’apporter un soutien offensif à l’actuel treizième du championnat anglais. Cependant, les dirigeants mancuniens sont pris par le temps et devront agir dès le mercato hivernal, même si ça ne sera pas chose facile comme l’a confié Ole Gunnar Solskjaer sur Sky Sports : « Le mois de janvier est difficile, de toute façon. Mais s’il y a des joueurs disponibles et au bon prix, je suis sûr que nous dépenserons », a-t-il expliqué.