Avant d’affronter l’Ajax à la Johan Cruijff ArenA ce soir (21 heures) en Ligue des Champions, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, s’est présenté devant la presse. Il a notamment laissé entendre que Franck Ribéry, sous contrat en Bavière jusqu’au mois de juin prochain, ne prolongera pas, rappelant les propos du président bavarois Uli Hoeness. « Le président en a déjà parlé. C’est une année de changement. »

Pourtant, le principal intéressé semble vouloir poursuivre son aventure avec l’ogre de Bundesliga, comme il l’a déclaré au journal Bild. « On verra. Je me sens bien ici, je joue bien, je n’ai pas de problème. C’est important pour moi que je prenne du plaisir. Le reste n’est pas un souci. Pas de stress. » À désormais 35 ans, le Français pourrait donc effectuer ses six derniers mois avec le Bayern, après douze ans de bons et loyaux services.