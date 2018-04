Prêté par le Real Madrid jusqu’en juin 2019 au Bayern Munich, James Rodriguez (26 ans) se sent extrêmement bien en Bavière. Le Colombien, remplaçant au coup d’envoi face au FC Séville (1-2, 1/4 de finale de Ligue des Champions), l’a d’ailleurs dit et répété au micro de Fox Sports.

« Oui, je suis heureux ici au Bayern Munich, je joue plus. C’est bon pour moi et je suis concentré sur le Bayer, c’est ce que je veux. Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir et je dois seulement vivre le moment et mon présent, c’est le Bayern », a lancé l’ancien Monégasque avant d’ajouter. « Heynckes m’a donné confiance. Quand tu joues, tu as le rythme et tu prends du plaisir, je suis content. Je travaille et quand tu as le talent, tout est plus simple, quand tu essayes de donner ton maximum entouré d’autant de grands joueurs, c’est bien aussi. Je m’entraîne dur au quotidien. C’est à mettre à mon crédit », a-t-il conclu. C’est dit.